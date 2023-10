Video ⟩ Igiliikur Tõnu Endreksoni medalikollektsioon jõudis trossilt juubelinäitusele

Eesti koondise paarisaerulise neljapaadi liikme Endreksoni sõnutsi on medalite nimel tulnud kõvasti higi valada.

"Eesmärk oli muidugi medaleid võita. Mul oli sellevõrra lihtsam, et Jüri Jaansoni treener oli Mihkel Leppik. Ja Mihkel Leppik oli minu treener. Miks mul ei peaks usku olema sellesse treenerisse? Kui tema mind tippu ei vii, siis see tähendab, et minus on probleem. Muidugi tuleb kõvasti tööd teha. Õnne peale lootma ei saa jääda. Pole see ala," arutles 44aastane Endrekson.

Tosina medali seas on Endreksoni trofeede kollektsioonis kaks olümpiamedalit. Kuidas neid võrrelda? "Pekingi medal ja Rio medal on täiesti erinevad. Töömaht, millised treeningud siis olid – seal on suur erinevus. Saad aru, et võit on täppisteadus," selgitas ta.