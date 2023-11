Ülekäigurajal sõideti otsa 13aastasele tüdrukule, 14aastasele poisile, viiele lapsele korraga, 84aastasele naisele, 37aastasele mehele – need on väljavõtted viimaste päevade liiklusõnnetuste teadetest.

Üle-eestiline liiklusõnnetuste statistika näitab, et jalakäijad on sel aastal saanud viga 247 õnnetuses. Hukkunud on 13 jalakäijat. Ligemale pool neist on surma saanud sügiskuudel.