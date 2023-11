AS Vändra juhataja Margus Lepp pälvis aumärgi

Ida-Virumaalt pärit agronoomiharidusega Lepp ütles, et see aumärk on esimene tunnustus tema tööle põllumajanduses.

EPKK juhatuse esimees Ants Noot mainis üritusel, et põllumajandussektoris tegutsevad inimesed väärivad esiletõstmist, sest nemad katavad meie toidulaua. Lepa kohta öeldi, et ta juhib AS Vändrat uuenduslike võtetega, keskkonda säästvalt ja ökonoomselt. Lepp on üks parimaid agronoomiaspetsialiste ja koostöös teadlastega täiendab pidevalt erialaoskusi. Talle on olulised ringmajandus, energia kokkuhoid ja ta kasutab oma teadmisi ja kogemusi EPKK tööski.