Koolide rahuloluküsitluses oodatakse osalema lapsevanemaidki

Osalema oodatakse 4., 8. ja 11. klassi õpilasi, kõiki täiskasvanute gümnaasiumite õppureid, 1.–12. klassi õpetajaid ja 1.–9. klassi õpilaste lapsevanemaid.

“Kindlasti soovitame kõigil, kellele kutse saadetakse, küsitlusest osa võtta ja oma arvamust avaldada. Iga arvamus on oluline ja see on hea võimalus haridusega seotud olulistel teemadel kaasa rääkida,” innustas haridus- ja noorteameti analüüsi ja uuringute büroo juht Merit Kangro.