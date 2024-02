Kaks Pärnu Postimehe ajakirjanikku valiti spordipressi aastaauhindade nominendiks

Selles kategoorias on nominendid veel Virumaa Teatajas 4. märtsil ilmunud artikkel «Rakvere staadioni rekordite peres leidub nii «habemikke» kui ka maailma tippklassi» , mille autorid on Aivar Ojaperv ja Ain Liiva, ning samas väljaandes 25. septembril ilmunud lugu «Vallavanemat häirinud pealkirja järel lõppes Kadrina Karude ja tantsutüdrukute koostöö» , mille kirjutasid Kevin Volter ja Aivar Ojaperv.

Žüriisse kuulunud Holger Roonemaa ütlust mööda tundub talle, et spordiajakirjanikud on üha rohkem asunud kajastama otseselt võistluste ja selle ümber käiva kõrval spordimaailma pahupoolt ja probleemegi. «Sellel aastal paistsid tugevad probleemlood selgelt silma,» kommenteeris ta. «Räägime näiteks tippsportlastele osaks saavast ahistavast tähelepanust sotsiaalmeedias, Vene propaganda ja raha mõjust Eesti spordis või laiemalt spordist ja rahast.»

Roonemaa sõnade kohaselt on tal sellise trendi üle väga hea meel ning ta julgustaks toimetusi panustama veel rohkem uurivasse spordiajakirjandusse ning spordireportereid vastavaid võimalusi toimetuse juhtidelt nõudma. «Näeme teiste riikide – näiteks Rootsi ja Norra – põhjal, et sellised artiklid on äärmiselt mõjukad,» lausus ta.