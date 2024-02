Soomaa rahvuspargis puhastatakse teeservad ohtlikest puudest

Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk selgitas, et tööde eesmärk on hoida Soomaal ära olukordi, kus lume raskuse all kaldu vajunud puud liiklejatele ohtlikuks muutuvad või tee tõkestavad. Raietöid tehakse Kõpu-Jõesuu teel umbes 12 km pikkusel lõigul Läti luha vaatetorni ja Raudna silla vahel ning Kildu – Oksa – Tõramaa teel ligi 15 kilomeetril Soomaa Rahvuspargi keskuse ja Ärma silla vahel. Töödega alustatakse esimesel võimalusel ning need peaksid lõppema 15. märtsiks.