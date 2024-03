Põhja-Pärnumaa vallavanema Madis Koidu sõnutsi pole omavalitsuse praegune rahvamajade võrgustik jätkusuutlik. Võidula ja Pärnjõe rahvamaja sulgemine ei tohiks tema arvates tulla volinikele üllatusena, kuna see on arengukavas kirjas.

Ligemale 200 elanikuga Pärnjõe külas toimus rahvamaja juhi eestvedamisel kalendriaasta jooksul peamiselt kolm kogukonnale mõeldud üritust: jaanipäeval, volbriööl ja aasta lõpul. Vallavalitsus on seisukohal, et Pärnjõe aktiivne kogukond ja MTÜ Kolm Küla senine tegevus on rahvamajale hea alternatiiv.