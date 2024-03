Saarde abivallavanema tagaselja umbusaldamine luhtus

2022. aasta algusest Saarde abivallavanema ametis olnud Talvoja vastutab valla majanduse eest. Üks tema veetavaid projekte on olnud Kilingi-Nõmme tervise- ja hoolduskeskuse rekonstrueerimistööd. Umbusaldusavalduse kirjelduse järgi olevat Talvoja rahvaesindajaile kinnitanud, et läinud aastal lõpetati tervise- ja hoolduskeskuse ümberehitustööd. Siiski oli eelmise volikogu päevakorras eelnõu, mis osutaks justkui vastupidisele. Selle aasta lõpuks on veel vaja soojustada lamekatus ja ehitada kiirabiautole katusealune. 2026. aasta lõpuks tuleb teha vundamendile drenaažisüsteem. Umbusaldajad märkisid, et kõik lisatööd olid tegelikult juba Kilingi-Nõmme tervise- ja hoolduskeskuse hoone energiatõhususe parandamise hanke aluseks olnud auditis.