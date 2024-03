Hobi sai alguse mõttest: mida reisilt mälestuseks kaasa osta? “Alati mõtled, mida koju tuua. Ikka juhtus, et koju jõudnud, oli tass katki, taldrik katki. Kohvreid loobitakse ju palju. Ühes lennujaamas nägin selle riigi sõrmkübarat ja mõtlesin kohe: issand kui lahe, see mahub käekotti ära,” meenutab Meister, kellele sõrmkübarad osutusid ideaalseks meeneks. “Nad on nii ilusad, pisikesed ja delikaatsed,” õhkab ta. Tõdedes siiski, et kui kõikjalt mälestusesemeid kaasa tuua, on lõpuks terve elamine nagu muuseum.