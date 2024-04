GALERII ⟩ Looduskaunis kohas laiuvad prügihunnikud vaheldumisi kevadõitega

Sodihunnikud asuvad vaheldumisi maalapikestega, mida ilmselgelt veel haritakse. Põllupidajateks enamasti kõrges eas memmed-taadid, kes on seda samas paigas teinud juba aastakümneid. Tõsi, suurem osa aiapidajaid on enda haritud peenramaa ammu maha jätnud ja seda koos seal seisnud ehitiste ja rämpsuga. Mahajäetud ehitised on osalt kummuli vajunud, osalt muudetud prügimajadeks, mis on poolenisti prahti täis tassitud. Mõnel puhul nähtub, et kultuurikiht on majja tekkinud juba aastakümneid tagasi. Ent leidub ka selliseid, kuhu on kuhjatud värske prügi, näiteks tänapäevased remondijäätmed. Kõikvõimalikku sodi leidub igal sammul, põhiliselt plasti, kile, klaasi, autokumme. Kõndides tuleb hoolega ette vaadata, et end ei vigastaks.