Suvel kasvab väikelaste mürgistusjuhtumite arv

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnutsi kasvab väikelaste mürgistusjuhtumite arv just suviti, sest siis saadetakse lapsed vanavanemate juurde või suvelaagrisse. Samuti korraldatakse suvel ohtralt aiapidusid, kus varitseb kümneid ohte alates korgita jäetud süütevedelikust ja lõpetades maha kukkunud nikotiinipadjakesega, mis võib väikelapsele raske tervisehäire tekitada ja vajab arstide kiiret sekkumist.

Möödunud aastal sai mürgistuskeskus 1528 teadet laste mürgistuste kohta, aasta varem 1426. Kui suur osa nendest kõnedest piirdus konsultatsiooniga, soovitades last jälgida, tema suud loputada ja talle rohkelt vett juua anda, siis leidus neidki juhtumeid, kus kiiresti tuli võtta ette sõit haiglasse. Oder tõi näite, kus haiglasse sattus väikelaps, kel oli tekkinud mürgistus nikotiinitootest. “Sellise mürgistuse võib saada kas või sellest, et laps leiab maast kellegi välja sülitatud nikotiinipadjakese, milles on endiselt ohtlikul hulgal nikotiini,” märkis ta. Sama oht varitseb suitsukonidega.