Pärnumaal võib küttida kuus karu

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose sõnul saab keskkonnaagentuuri seireandmete põhjal hinnata, et Eestis on karude üldarvukus jätkuvalt hea, jäädes 900–950 vahele. "Kuigi karude populatsioon on Eestis stabiliseerunud, on nende arvukus ja levik viimase 15 aasta jooksul tõusnud ning asurkonna seisundit võib pidada väga elujõuliseks," kõneles ta.

Roose sõnutsi näevad inimesed karusid jätkuvalt väga sageli, asulatesse eksivad tihti eriti noored loomad. "Mõõdukas jahipidamine on tähtis, et hoida karusid inimpelglikena, mis on vajalik elanikkonna ohutuse tagamiseks," selgitas Roose. Ta lisas, et sageli meelitab karusid tiheasustusalale kergesti kättesaadav toit. "Metsloomale ei tohi jätta muljet, et ta on asulas oodatud. Karu võib leida endale meelepärase suutäie näiteks kompostihunnikust, mistõttu tuleb biojäätmeid hoiustada kinnistes kompostrites või kompostikastides."



Karukahjude ennetamiseks toimivad Roose jutu järgi väga tõhusalt korralikult paigaldatud ja pingestatud elektrikarjused, mille rajamise kulutusi keskkonnaamet osaliselt korvab.

Küttimismahte määrates võetakse arvesse kiskjakahju juhtumeid, rakendatud ennetusmeetmeid ning huvirühmade ja kohalike jahindusnõukodade seisukohti. Keskkonnaamet seab küttimismahud, lähtudes karude arvukusest ning suurkiskja kaitse- ja ohjamiskavast.



Kava näeb ette, et pesakondade arv peab olema vähemalt 70. Mullu saadi sama-aastaste poegadega emakarude arvuks 89. Karu on loodusdirektiivi alusel rangelt kaitstav liik ning karu küttimine on lubatud vaid erandkorras, et kahjusid ära hoida ja ohutus tagada, tingimusel et puuduvad alternatiivsed lahendused ning säilib soodne seisund.

Karujahihooaeg algab 1. augustil ja kestab oktoobri lõpuni.



Karu küttimislimiidid maakonniti Harjumaa 8 Ida-Virumaa 17 Jõgevamaa 12 Järvamaa 10 Lääne-Virumaa 14 Põlvamaa 2 Pärnumaa 6 Raplamaa 5 Tartumaa 11 Valgamaa 2 Viljandimaa 7 Andmed: keskkonnaamet