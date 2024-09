Nädalavahetusel tormab Lääne-Eestis Orkaan

Tänavu toimub Orkaan tavapärasest varem, detsembri alguse asemel septembris. Kaitseliidu Pärnumaa maleva teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialisti Karmen Vesselovi sõnutsi peitub muudatuse põhjus selles, et valget aega on võrreldes varasema toimumisaja detsembriga märksa enam. Üksused saavad rohkem keskenduda oma drillile. Talvetingimustes sõdimist treenitakse samuti edasi, kuid teistel harjutustel.

Tänavuse Orkaani peamine väljaõppeeesmärk on harjutada oma kodukanti kaitsvate Kaitseliidu üksuste lahinguvalmiduse saavutamist. See tähendab, et mängitakse läbi esmane tegevus pärast kutsete saatmist võitlejatele. Tavapäraselt on osa harjutustest seotud partnerorganisatsioonidega.