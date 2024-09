Lääne prefektuuri asub uuest aastast juhtima Argo Tali

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševi sõnul rääkis Argo Tali kasuks tema kogemus teabebüroo juhina ja see, et ta tunneb prefektuuri hingeelu väga hästi. “Mõlemad lõppvooru jõudnud kandidaadid olid tugevad eksperdid ja meeskonnajuhid. Teabebüroo juhina on Argo Talil väga hea ülevaade Lääne prefektuuri väljakutsetest ning ka selged ettepanekud, kuidas tiimi tugevusi regioonis turvalisuse loomiseks kasutada. Usun, et tema teadmised ja kogemus, aga ka väärtused ja hoiakud teevad temast hea liidri Lääne prefektuurile ning hea partneri kohalikele omavalitsustele ja kogukonnale,” ütles Belitšev.