Galerii Pärnu kuld- ja briljantpaarid tähistasid pikka kooselu

Eluaegne Audruranna kalur Erich Merirand tähistab koos kaasa Sirjega kuldpulma novembris. Erich tunnistab, et elu läheb ikka üle kivide ja kändude. “See pole kunagi sirgjooneline, ikka on kurvi taga uus kurv,” tõdeb ta. Kuigi elus tuleb erimeelsusi ette, on rannakaluri arvates temal oma ametist tulenevalt olnud lihtne. “Läksin aga merele ja kui tagasi tulin, polnud mingit leppimist enam vajagi.”

Samuti kuldpulma tähistavad Ahto ja Sindia Rändla tunnistavad, et nende elu ei saanudki teisiti minna kui üheskoos. Mõlemad pärnakad on juba sünnist saati olnud üleaedsed. “Me oleme sündinud ja kasvanud kõrvalmajades. Terve lapsepõlve oleme koos veetnud,” selgitab Sindia. Ahto lisab kõrvalt, et nad on kokku loodud ja siin polnudki teist varianti.