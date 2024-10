Tihemetsa Jaani kangi väärtustab seinakivi

Tihemetsa sovhoostehnikumi spordihoone avati 8. veebruaril 1974 tseremooniaga, millel viibisid ministrite nõukogu ja spordiringkondade esindajad. Riikliku projekteerimisinstituudi Maaehitusprojekt arhitektide individuaalprojekti järgi ehitatud hoone kohta öeldi, et see on vabariigis suurimaid maal asuvaid spordikomplekse. Tribüün mahutas 300 vaatajat ja saal oli 12x24 meetrit. Selles saalis on tehtud ka mängufilmi „Kalev” võtted, toomaks 2022. aastal vaatajateni Kalevi korvpallimeeskonna loo.