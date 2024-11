Pärnu uue silla ehituse eestvedaja pälvis teedevaldkonna tunnustusauhinna

Pärnust pärit Sinikase eestvedamisel on valminud mitu riikliku tähtsusega rajatist, näiteks Tallinna ringteel Lagedi–Karla teelõik või Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Mõigu–Jüri lõik koos viaduktide ja sildadega. Viimasel ajal valminud objektide seas on Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Kose–Ardu lõik ning kõige märgilisem Tartu Riia-Vaksali tänava ristmik koos kergliiklustunnelitega.

Elutööpreemia anti 81aastasele teedeinsenerile Vaabo Annusele, kes on valdkonnas tegutsenud mitukümmend aastat. Ta on töötanud nii ehitaja, omanikujärelevalve tegija kui ka eksperdina.

“Teedeinseneride tunnustamine ja selle ala väärtustamine on meile äärmiselt oluline, sest valdkonna kestmiseks ja arenemiseks on vaja inimesi,” ütles transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. “Teedeinsenerid toovad tee-ehitusse uusi ja põnevaid lahendusi, et muuta liiklemine ohutumaks, nutikamaks ja keskkonnasõbralikumaks. Loodan väga, et selle kaudu näevad ka noored insenerid, kuhu on võimalik jõuda ning milliseid põnevaid võimalusi see valdkond pakub.”