Otsitakse 16 päkapikku, kes täidaks Pärnumaa asenduskodus elavate laste jõulusoovid

Teiste seas ootavad annetajate panust kingisoovi täitmiseks Pärnumaa lapsed.



5aastane Anna on juba andekas näitleja, kellel on suurepärased oskused etendada erinevaid rolle ja olukordi. Ta suudab inimesi ennast kuulama panna. Talle meeldib käia vaatamas lasteetendusi ja sooviks leida jõuluvana kingikotist piletid etendusele.



11aastasel Raidol on unistus saada professionaalseks arvutimänguriks ja tema pühendumus sellele eesmärgile on ilmne. Ta on juba väga osav erinevates arvutimängudes ja naudib nendes õnnestumist. Tema soov osaleda veebiturniiridel ja saada mängijana maailmas tuntuks näitab, kui tõsiselt ta oma unistust võtab. Ta on mängimise kaudu arendanud oma inglise keele oskust ja oskab keerukamate programmidega toime tulla. Nii soovib leida jõuluvana kotist arvutihiire.



11aastasele Eerole meeldivad legod. Tal on neid kogunenud mitmeid ja just legod on need, mis teda pikaks ajaks köidavad. Ta ehitab legodest palju ja praegu köidab teda just metsaloomade sari. Seetõttu palub jõuluvana, et ta tooks talle rebase-lego.



13aastane Kelli alustas sellest sügisest võrkpallitreeninguid ja seetõttu on tema sooviks saada endale põlvekaitsmed. Korralik varustus on sportlasele vajalik, et saaks trennis keskenduda enda treenimisele.



16 aastaga on heategevusfond annetajate toel täitnud enam kui 15 000 jõulusoovi. “Vahel võib suur ja pehme mängukaru pakkuda lähedust, mida laps igatseb ja tossupaar olla miski, mis aitab saada trennis veelgi suurema eduelamuse ning vajadus uue lõhna järele võib teismelisel aidata luua ja hoida enesekindlust sõprade sekka kuulumiseks,“ rääkis SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.



Annetajal on võimalus valida soovide seast südamelähedane ning aidata täita ühe või mitme lapse kingisoov. Kõik jõulusoovid leiab aadressilt www.heategevusfond.ee/joulupuu.