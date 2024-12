Tantsustuudio küsib spetsiaalse põranda muretsemiseks raha

Kümme aastat tegutsenud tantsustuudios õpib 15 juhendaja käe all ligemale 300 last, kes harjutavad balletti, show-tantsu, nüüdis- ja loovtantsu, aga ka kiigujoogat ja akrobaatikat ning paljusid muid põnevaid, kuid eluks vajalikke oskusi.

“Vaimse heaolu kõrval on aga ülimalt tähtis hoolitseda laste füüsilise tervise eest. Lihtsalt tantsida saab ja tohib igaüks ja kõikjal, ent laste tantsukoolis tuleb tähelepanu pöörata pisikeste tantsuarmastajate liigeste ja lihaste tervisele, et vältida vigastusi ning traumasid. Seetõttu unistame juba pikemat aega meie stuudiosse spetsiaalse tantsupõranda hankimisest, et asendada meie praegune külm, linoleumiga kaetud, kõva ja libe betoonpõrand laste liigestele ja lihastele sobiva kehasõbraliku põrandaga, mida saab vajadusel üles võtta ning teistesse ruumidesse uuesti maha panna,” seisab stuudio üleskutses aidata kaasa uue põranda muretsemisel.