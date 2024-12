GALERII Uue meelelahutuskeskuse ukse taga lookles saba juba enne avamist

Pärnu Kaubamajakas äsja avatud Skyparki hüppamis- ja mängukeskus on Eestis teine. Seal on nii lastele kui täiskasvanutele meelelahutuseks batuudid, turnimislinnak, mängulauad. Turnimislinnak koosneb neljast korrusest, mil kõrgust kokku seitse ja pool meetrit. Seal võivad Skyparki juhatuse liikme Alar Kajari kinnitusel käia täiskasvanudki, pole kaalupiirangut ega vanusepiirangut. "Sees on liumäed, lastel on seal väga lõbus olla," kirjeldas Kajari.