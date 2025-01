HOIATUS Võltsitud ühismeediakontoga üritatakse pärnakaid tüssata

Eile loodud võltskonto päises on Pärnu värvides linnabuss. Pool ööpäeva tagasi tehtud postituses pakutakse "Mtü pärnu ühistranspordikeskuse" väidetava sünnipäeva puhul kaarti, mis annab õiguse sõita kuue kuu jooksul Pärnu kõikides transpordivahendites vaid 2,99 euro eest. Inimesi kiirustatakse tagant, kuna väidetavalt müüakse nii soodsaid kaarte üksnes pool tuhat. Tegemist on petuüleskutsega, mille eesmärk on tõenäoliselt inimese pangakontole ligi pääseda, et see siis tühjaks teha. Sel põhjusel ei tohi postituses näidatud lingil klikkida.

Päriselt eksisteeriva Pärnumaa ühistranspordikeskuse (just see on õige nimekuju) juhataja Andrus Kärpuki kinnitusel polegi neil Facebookis kontot. Äsja tekkinud võltskontost andis neile teada tähelepanelik inimene. Kärpuk tähendas, et pettur on tõepoolest kasutanud Pärnu ühistranspordi disainielemente ja isegi fotosid, millest ühel figureerib Kärpuk ise. "See on puhas petuleht," toonitas ta.