Uudne lahendus võeti hästi vastu: iga viies uuringus osalenu tegi emakakaelavähi testi kodus

"Iseennast on väga lihtne ära unustada, teha on ju kogu aeg palju, päevad on pikad, aga neist üheski ei piisa tunde. Õnneks on olemas sõeluuringud, mis tuletavad meelde, et võiks lasta end kontrollida ka siis, kui ise ühtegi muutust märganud pole, ja sõbrad, kes ei lase unustada, et on sinu aasta! Sõeluuring on väike asi, aga me kõik teame kedagi, kelle elu see on päästnud. Oleme üksteise turvavõrk ja ärme unusta oma sõpru ja lähedasi!" julgustas kampaanianägu Liisa Tagel.