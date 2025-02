Toasooja tootja langetab Pärnus hinda

Greni Eesti äride juht Margo Külaots meenutas, et eelmisel aastal alandati Pärnus soojuse hinda septembris üle 12 protsendi. Kahe viimase aastaga on ettevõte hinda alla toonud kokku 28 protsenti ja seda Külaotsa teatel tänu kütuse hinna langusele, investeeringutele soojustorustikesse, Pärnu koostootmisjaama suitsugaaside pesurisse, Suur-Jõe tänava katlamaja biokütuse kateldesse ja elektrifiltritesse. Hinda aitab hoida madalal ka see, et kütus tuleb peaaegu täies ulatuses taastuvatest energia-allikatest: biomass moodustab Pärnus kasutatavatest kütustest umbkaudu 98,5 protsenti.