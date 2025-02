Paikuse kooli direktor pälvis konkursil unistuste juhi tiitli

“Anne on erandlik juht, kes oma pühendumuse, professionaalsuse ja inimlikkusega tõstab esile, et tõeliselt tugev kool saab alguse hoolivast ja toetavast juhtimisest. Ta on eeskuju nii õpilastele, õpetajatele kui ka kogu kooliperele. Tema juhtimisstiil on sümbioos täpsusest ja inimlikust tähelepanust, pakkudes tuge igale kooli liikmele.

Anne on juht, kes mõistab, et kooli edu põhineb iga õpetaja ja töötaja panusel. Ta tunneb oma meeskonda isiklikult ja oskab näha nii väikeseid kui suuri saavutusi. Olgu see noore õpetaja innukas algatus või kogenud õpetaja tasakaalukus ja tarkus – Anne leiab alati võimaluse tunnustada ja kiita, pakkudes sellega vajalikku tuge ja motivatsiooni.

Anne inspireerib oma meeskonda eeskujuga – ta on alati valmis ise esimesena panustama, näidates, et tugev juhtimine põhineb koostööl ja kaasatusel. Ta innustab õpetajaid ja personali püüdlema parimate tulemuste poole, toetades neid igal sammul nii professionaalses arengus kui ka isiklikus kasvus.