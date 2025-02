Alaealiste mõrvaprotsess läheneb lõpplahendusele Prokurör nõuab poistele maksimumkaristust, kaitsjate väitel polnud tegu mõrvagagi

See, mida toona veel 15- ja 16aastane poiss 24. augusti ööl tegid, on prokuröri hinnangul alandamise ja julmuse kõrgem tase.

Viimase aja ühe julmema kuriteo toime pannud kahele alaealisele süüdistuse esitanud prokuröri Toomas Koitmäe sõnutsi on meie ees lahti rullunud lugu, mis oma traagilisuses ja julmuses on pretsedenditu: kahte noormeest süüdistatakse mõrvas. Lausa nii jõhkras mõrvas, et isegi täiskasvanute puhul tuleb seda 21. sajandil ette väga harva. Kaitsjate jutu järgi polnud aga tegu isegi mõrvaga: surm põhjustati ettevaatamatusest. Asi väljus lihtsalt kontrolli alt.