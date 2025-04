Pärnumaal on kirjas ligemale poolsada talgut, üks suur koristamisaktsioon toimus juba laupäeval

Koostöös Päästeametiga on sel kevadel talgupäeval tähelepanu all kogukondade kriisivalmidus ja kerksuskeskuste loomine, kus iga inimene saab kriisi korral infot ja abi. Raamatuaastale kohaselt kutsutakse inimesi hoogustama raamaturinglust ja meisterdama selleks raamatujagamise kappe. Koostöös Rohetiigri algatusega "Hakkab looma!" innustatakse talgupäeval kõiki eestimaalasi unistama, milline on meie ühine Eesti aastal 2050. Hiljem analüüsivad teadlased kogutud unistusi, et aidata ka otsustajatel meie ühist uut Eesti visiooni tõhusamalt ellu viia.

Pärnumaal on pühapäeva lõunase seisuga talgupäevale registreeritud 41 hoogtööd. Nende seas leidub nii mõttetalguid, kui koristustalguid. Vändras on talgupäeval kavas Hiie pargi ja jõe ääre ning alevi tänava äärte koristus ja riisumine. Talgulistele pakutakse Vändra kultuurimajas sooja suppi. Tori raamatukogus seab end samal ajal üles unistamispesa. Inimesi kutsutakse üles, et unistamine pole põgenemine reaalsusest – see on esimene samm muutuse suunas. Kui suudate midagi ette kujutada, suudate seda ka ellu viia. Iga suurem muutus algab väikesest unistusest. Unistamistalguid toimub raamatukogudes üle kogu Pärnumaa.