Hooletult hoitud gripiravimid tekitavad mürgistust

Terviseamet annab teada, et kui tavaliselt on vanematel meeles ravimid lapse käeulatusest eemal hoida, siis olukorras, kus laps on haige või peres mitu­ haiget last, tulevad rohud kapist välja lastele lähemale. Vahel jäävad lapse käeulatusse vanema enda arstimidki.

“Isegi juhul, kui enesetunne on halb ja tead, et varsti on jälle vaja sama rohupudeli järele haarata, jätke meelde, et lapsed on kiired märkama ripakile jäetud asju ka siis, kui nad on haiged,” tuletavad meelde mürgistuste infoliini nõustajad.