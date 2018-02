Väärikad panid 100 retsepti raamatusse

Loengu teemal “Isamaa ilu hoieldes” peab riigivanem Kaarel Eenpalu tütretütar Anne Eenpalu teemal. Tartu ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli projektijuht Mari Suur­väli märkis, et kõnealune retseptikogumik on ainulaadne ja erakordne, sest sellesse on kogutud 100 retsepti vanavanematelt, nagu nemad toite valmistasid. Lisatud on vanade kaalude ja mõõtude seletused. Trükise koostamisele aitas kaasa üle 40 väärika õppuri.