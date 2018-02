Vanavanemate retsepti järgi valmivad keelt alla viivad road

Eile esitles kogumikku projektijuht Mari Suurväli, kelle sõnade kohaselt on käsikirja tarvis enam kui 150 retseptist tehtud valik 35 inimese esitatud salatite, tortide, jookide, putrude, suppide, praadide ja muude toitude seast.

“Kolledži perel on hea meel selle ainukordse kingituse üle, mille te olete teinud endale ja kogu Eesti rahvale ja milles väljendub austus vana aja toidukultuuri vastu,” rääkis kolledži nimel sõna võtnud Anne Rähn esitlusel.

Valiku retseptikogumiku toite valmistas ja pildistas Signe Kiri, kes on üks väärikate ülikooli kuulajatest.

Kodanikualgatusena koostatud raamatu trükkis Pajo trükikoda ja ettevõtmise eestvedajad loodavad, et vanu retsepte kasutades on maitseelamus tagatud neilegi, kes on harjunud moodsa aja udupeeneid maitseaineid tarvitama.