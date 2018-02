Homme algab Kihnu jäätee luure

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla sõnutsi minnakse kolmapäeval jääluurele. "Reede pealelõunal on selge, kuidas on külmad jää paksusele mõjunud ja mis saab jääteest," ütles ta.

Jäätee rajamiseks korraldas maanteeamet riigihanke, Lao–Kihnu jäätee suhtes sõlmiti leping AS Eesti Teedega. Veeteede amet tuletab meelde, et avamata jääteele sõit on keelatud ja eluohtlik.