Piltuudis: Pärnumaa karud virguvad talveunest

Tomsoni sõnutsi räägivad kohalikud, et mõmmik pidigi käima Ermistu järve juures ja lõpuks mereni jalutama. "Ma kujutan ette, et ju ta läheb mere äärde toitu otsima: äkki on mõni hüljes randa jõudnud," arvas kalamees.

Pärnumaa jahimeeste liidu tegevjuht Eero Nõmm tõdes, et Pärnumaal on karusid märgatud Tali, Tõstamaa ja Koonga jahipiirkonnas. Tema arvates ei saa tänavu midagi erakordset täheldada, sest esimesed karud ongi tavaliselt märtsis liikvele läinud. "Üldjuhul on need emad oma aastaste poegadega ja isakarud," täpsustas Nõmm. Ärkamise peapõhjus on tühjaks läinud kõht.