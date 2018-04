Galerii: ärevuses abituriendid asusid eksameid õiendama

Mumma arvas, et kui kell kukub ja eksam algab, kaob ärevus, sest eksamiks on õpitud ja harjutatud kuude kaupa.

Mumma klassiõde Kethlin Visas ütles, et temal eksamiärevust sees ei ole. Kõige rohkem muretses ta selle eksamiosa pärast, kus mõne kirjandusteose näidete põhjal tuleb vastata küsimusele. "Raamatuid on loetud, kuid alati ei pruugi sobiv näide meelde tulla," ütles ta.

Visase arvates on eesti keele eksam üks raskemaid. "Kõige lihtsam on matemaatikaeksam. Matemaatikas on valemid ja kui neid tead, siis on see aine lihtne," põhjendas ta.