Galerii: kevadine rannaräim jõudis Pärnu

Läinud nädalalgi müüdi turul värsket rannaräime, aga see tuli kaluritele kätte meritindi kaaspüügina.

Kaldale toodud kala rändab Japsi kail otse külmhoonesse, aga kalurid pole kitsid värsket räime ja tinti, kuniks viimasena mainitut veel on, kailt soovijatelegi müüma. Räimekilo eest küsisid kalurid täna euro.

“Ei hakka sentidega jantima, ümmarguse euro eest on mugav müüa,” teatas üks kalureist.

Räimed on nagu ikka viimastel aastatel: ei üleliia suured ega liiga väikesed. Noorte heeringate suuruseid isendeid leiab loomusest vähe, aga kes just neid ihkab, saab pangetäie kokku, kui hoolikalt valib.

Kauaks rannaräime püügiaega on, ei oska kaluridki ennustada.

Mis puutub tänavusse tindisaaki, siis kalurite tööpäevad venisid tinti püüdes pikaks, sest kala tuli. Mereinstituudi Sauga välibaasis hinnatakse tänavust tindisaaki eriti hoolikalt, sest sellest, kui tugev on meritindi tänavune asurkond, sõltub sügisel kaluritega kokku lepitav uus püügipiirang jõesuudme muulitagusel alal. See kas seatakse või ei.

Algse hinnangu kohaselt on tindiparvedes siiski palju alla kolmeaastasi isendeid. Lõplik tõde selgub, kui uurimiseks võetud kalu on analüüsitud.

Sauga välibaasi laborisse viidi tänavust räimegi, et hinnata sellegi kalaliigi asurkonna kestlikkust. Esialgne pilt on hea.

Kaluritele on kevadine tindi- ja räimepüük aasta olulisim teenimisvõimalus, mistap on väga tähtis, et nende kahe kalaliigi arvukus Pärnu lahte kudema ujudes oleks kõrge ja kalasaagid suured.