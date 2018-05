Kihnlased vürtsitavad kodumaakonna maitseid

Laeva Kihnu Virve kodu­lehe järgi on välja müüdud 2. juuni kaks hommikust väljumist Munalaiust ja 3. juunil kaks väljumist Kihnust. Vabamüüki läheb igale reisile 50 piletit, kuid eelis on Kihnu sissekirjutatutel. Aga neil, kellel mere taha jõudmisel muret pole, saavad tunda, mis on Kihnu keretäüs koos eheda laulu, pillimängu, käsitöö ja taluloomadega.