Galerii: legendaarse koolipapa Armas Kuldsepa auks avati kodukooli ees raamatukujuline pink

Armas Kuldsepp oli Lydia Koidula nimelise Pärnu 2. keskkooli (nüüd Vanalinna põhikool) direktor aastatel 1969-1980, kuni pensionile jäämiseni. Tema elutööst tegi ülevaate Koidula gümnaasiumi õppealajuhataja Ille Rohtlaan, kelle jutust selgus, et Haapsalus sündinud Kuldsepa kutsus Pärnusse polüglott Pent Nurmekund ja tollal noorvõõrkeeleõpetaja alustas Koidula koolis tööd 1954. aastal. Hiljem kauaaegse direktorina seisis ta eelkõige kooli hea maine eest ja sisendas õpilastesse aktiivset eluhoiakut ning rõhutas õpetaja kui eeskuju andja tähtsust.

„Mälestuspingil on ka sümboolne tähendus, sest kool tähendab ka suhtlemist,“ mainis Rohtlaan, viidates paari meetri pikkusele tellisepruunile raamatukujulisele pingile, mis on nüüd koolimaja ees, et sellel saaksid jalga puhata jalutajad või toetuda lastele vastu tulnud vanemad.