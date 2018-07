Jahimeeste selts alustas veelinnujahi koolitustega

„Esimese veelinnualase koolituse läbisid jahikorraldajad, kes on loodust väga hästi tundvad spetsialistid”, selgitas EJSi tegevjuht Tõnis Korts. Ta lisas, et „nad teevad oma tööd eelkõige kutsumuse pärast”. „Kõik on olnud väga head praktikud ja meil on igati alust arvata, et veelinnujahti korraldatakse edaspidigi korrektselt,” sõnas Korts.