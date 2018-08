Kätte jõuab perseiidide tippaeg

„Vaatlejad peaksid nägema ligikaudu 60–100 meteoori tunnis, kuid pole välistatud isegi 150–200. Maksimumhulk langevaid tähti on nähtav reedest esmaspäevani, kuid nad on selge ilma puhul vaadeldavad ka nädal enne ja pärast seda tippaega,” ütles Paul. „Kuu on õnneks seekord Päikese lähedal uue kuu faasis, mis tähendab, et Kuu ei sega vaatlemist.”