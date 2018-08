Pärnus tuleb esimene teenusedisaini konverents

Pärnu linnavalitsuse eestvõttel toimub 18. oktoobril Estonia konverentsikeskuses konverents PlayDay, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate teadlikkust, kuidas arendada teenuseid ja tooteid mängustamise ja teenusedisaini põhimõtete järgi.

„Kui kellegi käest küsida, mis neil Pärnuga eelkõige seostub, saame ikka vastuseks: rand, suvi, päike ja spaad. Pärnu ongi Eesti teine turismisihtkoht, kuid tegelikult on siin palju muudki. Siin tegutseb hulk tublisid tootmisettevõtteid, Tartu ülikooli Pärnu kolledžis on võimalik saada kõrgharidust teenuste disaini valdkonnas ja siit on tulnud IT-tipptegijaid,“ rääkis abilinnapea Rainer Aavik.