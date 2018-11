Vabatahtlikud päästjad korjavad allkirju ilutulestiku maksustamiseks

„Teeme riigikogule ettepaneku, et kehtestame luksusmaksu ilutulestikule, millega kindlustame, et igalt pürotehnikale kulutatud eurolt läheb vabatahtlike päästjate toetuseks kindel protsent,” seisab leheküljel Rahvaalgatus.ee avaldatud petitsioonis. „Me kindlasti ei väida, et ilutulestik oleks selgelt tajutav tuleõnnetuste põhjus, kuid ennekõike on tegemist luksuskaubaga, mille aastavahetusel, jaanipäeval, pulmades, sünni- ja muudel tähtpäevadel taevasse tulistamine on paratamatult ohuallikas, mille tagajärgedega peavad lõpuks tegelema ka vabatahtlikud päästjad.