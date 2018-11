Ajujahile esitati Pärnumaalt 16 äriideed

“Inimeste huvi ettevõtlusega alustamise vastu ei ole kuskile kadunud, Ajujahi kogutud ideede saak on selle tõestus,” ütles Rebane ja lisas, et soovib kõigile osalejatele edu ning ootab huviga, millised põnevad ideed tänavu esile kerkivad.

Võrreldes eelmise aastaga kasvas enim sotsiaalse ettevõtluse kategoorias esitatud ideede arv, kuhu sel aastal laekus 46 äriideed. SEB Grupi innovatsioonijuhi ja žüriiliikme Mart Maasiku sõnutsi on ühiskonna mõistmine edu eeldus kõigile ettevõtjatele, kes soovivad kasvada. “Ajujahilt kasvab igal aastal välja mitu edukat sotsiaalset ettevõtet. Usun, et need meeskonnad inspireerivaid kõiki teisi ettevõtjaid laiemalt mõtlema,” lausus ta.