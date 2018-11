Keskmiselt on iga 100 hulka jõudnud tiim kolmeliikmeline, ehkki suurimasse meeskonda kuulub koguni 15 liiget. Noorim osaleja on 17aastane ja vanim 72aastane, keskmine vanus jääb 31 eluaasta lähedale. Keskmisel osalejal on kõrgharidus. 100 idee seast leiab eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tööstuse ja disaini ning turismi ja teenusmajanduse ideid.