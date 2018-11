Pärnumaa noored saavad ideede teostamiseks enim toetust

Ettevõtmine on Eesti noorsootöö keskuse ning haridus- ja teadusministeeriumi projekt, mille eesmärk on toetada kogukonna noori. „Ootasime ideid, mis tutvustaksid eri viise või looks noortele uusi võimalusi, osalemaks noorsootöös,“ rääkis ANKi esindaja ja "Nopi üles" projektijuht Riin Luks.