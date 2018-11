Alpakafarmi perenaise Kaja Varmisoni sõnade kohaselt on Ruudi musimaias ja väga sõbralik kass ja alpakadki üliuudishimulikud. Nii nad kokku saades üksteise seltskonda naudivad.

Varmisoni jutu järgi sündis Ruudi pere emase kassi Mirri viimase, neljanda pojana ja tal ilmnesid terviseprobleemid: kassikesel on saba kahe jõnksuga ja roomama hakates märkas perenaine, et ta esikäpadki on väga pehmed. “Teipisin need sirgeks ja otsustasin kohe, et see kiisu jääb meie perre. Käpamure sai lahendatud ja teip ei seganud tal olemast elav kiisu,” seletas ta.

Alpakafarmi perenaise jutu järgi on Ruudi väga inimeselembene kass. “Olen mitu korda öelnud, et see kass on ilmselt eelmises elus olnud inimene. Ta on nii terane ja tihti ajab end kahe tagumise käpa peale ja istub sedasi, et kaugemale näha. Mängides on väga hell ega küünista kunagi: ilmselt hiirekütti temast ei saa,” iseloomustas Varmison.

Farmi poes, kus müüakse alpakavillaseid tooteid, meeldib kassidele pehme villa sees magada. “Meie kaupluses meeldib talle peesitada mütsikastis, kus ta on tõeline kliendimagnet,” seletas ta. “Ta naudib tähelepanu. Kui kliendid teda silitama hakkavad, unustavad nad alpakavilla sootuks.”

Alpakadki naudivad noore kassiisanda seltskonda. “Nad on väga uudishimulikud loomad. Kui keegi nende heinas magab, on ju vaja kontrollida, kes ja miks ta seal on. Paistab, et Ruudi meeldib neile,” rääkis Varmison.