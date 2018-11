“Metsas läks meil aega, saag oli suve jooksul rooste läinud,” põhjendasid jõuluvana Ärni ja Audru Vana, miks nad eile Pärnu Keskväljaku kuuske püstitatama ei jõudnud. Rüütli platsi kuuse paikasättimist pidid nad aga enda sõnutsi kindlasti kontrollima, sest juba ülejärgmisel nädalavahetusel koguneb platsile sadakond jõulutaati, et pidada pühadeplaane ja korraldada uhke rongkäik.

“18. ülemaaline jõuluvanade konverents toimub 1. ja 2. detsembril ja kõige toredam on see, et 18 aastat tagasi täpselt sellesama koha peal jõuluvanade konverents sündiski,” rääkis konverentsi eestvedaja jõuluvana Ärni ehk Mart Tõnismäe.