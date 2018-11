Ohtlike jäätmete kampaania ajal saab lasta romud tasuta ära viia

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ettevõttes, millel on selleks õigus. Teisisõnu tuleb see viia kas autode riikitoojale või eelmainitud käitlusloaga firmasse.

„Igasuguste jäätmete jõudmine õigesse kohta on vajalik, et vältida ökosüsteemide hävingut ja suunata võimalikult palju materjale uuesti ringlusesse. Ohtlikud jäätmed on ses mõttes keerulisem grupp, et inimesed kas ei tea, millised nood on või siis ei tea, kuhu need viia. Meie selle nädala eesmärk on korrutada ohtlike jäätmete põhitõdesid seni, kuni need meelde jäävad ja selgeks saavad,“ selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma 2. detsembrini kestva kampaania tagamaid.

Keskkonnaministeerium paneb südamele, et kindlasti ei tohi romu omaalgatuslikult lammutada või anda seda üle suvalisele inimesele, kel pole ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ega jäätmeluba. See on seadusega keelatud ja karistatav.

Ohtlikke jäätmeid on aga muidki ja kampaania eesmärk on viia inimesed kurssi eeskätt sellega, mis on ohtlik jääde ja mida sellega peale hakata. Üldiselt on need jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Elanikele korraldavad kohalikud omavalitsused ohtlike jäätmete kogumisringe, mille kohta saab täpsemat informatsiooni omavalitsuse veebilehelt või telefoni teel.