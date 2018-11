Pärnakate äriideed ei pääsenud Ajujahi paremikku

“Edasi ootab meeskondi ees intensiivne arenguprogramm, kus tehakse koostööd mentoritega ja osaletakse koolitustel. Siit edasi on kõik nüüd meeskondade endi kätes, et sellest maksimum võtta,” ütles Rebane.

“Tänavused märksõnad on “keskkonnateadlikkus” ja “meelelahutus”. On märkimisväärne, et pea iga neljas tiim kaalub idee elluviimiseks tehisintellekti kasutamist. See näitab, et tulevikutehnoloogiad hakkavad aina argisemaks muutuma,” lausus Ploomann.