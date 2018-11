Puitkiudplaadi müügitulu languse põhjustas Skano Fibreboardi kahanenud nõudlus ühepereelamute suurimal turul Soomes. Nasdaq Tallinna börsi lisanimekirjas noteeritud Skano Group teatas börsile, et müügitulud muude turgude klientidele näitasid mõningast kasvu.

Puitkiudplaadi müügitulu kolmandas kvartalis oli 2,92 miljonit eurot, mis on kaheksa protsenti vähem võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Skano märkis, et AC Nielseni turustatistika kohaselt on Skano turuosa Soome puitkiudplaadi turusegmendis aga stabiilselt 72 protsenti.