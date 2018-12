Algab jahiohutuse aasta

Jahiohutuse teema valikut mõjutas asjaolu, et viimasel jahihooajal juhtus mitu õnnetust relvadega.

Eesti jahimeeste seltsi (EJS) juhatus otsustas, et järgmise aasta teema on jahiohutuse aasta. EJSi presidendi Margus Puusti sõnade kohaselt mõjutas teema valikut asjaolu, et viimasel jahihooajal oli mitu õnnetust relvadega.