Pärnumaal otsitakse 24 päkapikku

Detsembrikuu jooksul otsitakse Jõulupuu projektiga häid inimesi, kes aitaks täita laste südamesoovid.

SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi seletas, et iga lapse soovi taga on omaette lugu. "Lapsed on oma kirjades lahti mõtestanud, miks just see kink talle oluline on. Olgu sooviks kõrvaklapid, mis aitavad aeg-ajalt omaette olla või tõukeratas, mis kiirendab teed koolist trenni või äratuskell, mis aitab koolipäeval õigel ajal ärgata – igal soovil on kindel mõte ja põhjendus,“ kõneles ta.

Pärnumaa laste soovide seas on näiteks: 6-aastase Carmeni soov saada omale tahvel, sest järgmisel sügisel läheb ta kooli ja soovib juba praegu kooli jaoks ettevalmistusi teha.13-aastane Artur unistab Monopoli mängust, et saaks koos sõpradega ajusid ragistada. 3aastane Sofia vajadus on uus nukuvanker, sest vanal ja praegu kasutusesolev on väga vana ja logisev.

Heal annetajal on võimalus anda oma panus „Jõulusoovide puu“ projekti kaudu laste unistuste täitmiseks, valides soovide seast südamelähedane kingitus ning annetuse abil aidata täita ühe või mitme lapse kingisoov.

Tehtud annetuste eest soetatakse jõulusoovide nimekirjas olevad kingitused, pakitakse need vabatahtlike abiga ja saadetakse kingikotid jõululaupäevaks laste turva- ja asenduskodudesse. Iga lapse soov on isiklik ja kõikide laste kingitused komplekteeritakse individuaalselt. Kui jõulukingitus on soetatud ja päkapikud on kingituse ära pakkinud, on annetajatel võimalik jõulupuul ka vaadata, milline kingitus annetuse eest lapse kingipaki sisse on pandud.