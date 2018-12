Küsitluse tulemuste kinnitamine ei tähenda aga veel otsust. See tuleb volikogul eraldi langetada, sest rahvaküsitluse tulemus ei ole volikogule siduv. “Osas külades oli tulemus ühtpidi, teistes teistpidi. Need tuleb nüüd läbi analüüsida ja otsustada, kuidas on mõistlik edasi minna,” sõnas Tori vallavolikogu esimees Enn Kuslap.